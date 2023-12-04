عادة يومية تقوي العظام وتعزز فيتامين د.. واظب عليها في 15 دقيقة

مع بداية فصل الشتاء، بتعرض الكثير للتعب والإجهاد لأن الكثير لا يحصل على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية، ربما يرجع ذلك إلى نقص فيتامين «د» الذي يعتبر من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، ويحقق له العديد من الفوائد الصحية، أهمها التخلص من هشاشة العظام؛ كونه المسؤول عن امتصاص الكالسيوم المطلوب للجسم ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير الطرق التي تساعد على تعزيز فيتامين «د» في فصل الشتاء.

في هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن من أفضل الطرق التي تعزز من فيتامين «د» هى تعرض الجسم مباشرة للشمس 15 دقيقة يومياً خلال ساعات الصباح أو بعد العصر ويفضل دمج الأنشطة الخارجية في الروتين اليومي لزيادة مستويات فيتامين «د» مع الاستمتاع أيضًا بفوائد الهواء النقي وأشعة الشمس.

أطعمة غنية بفيتامين د

هناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين «د» بحسب ما ذكره استشاري المناعة والتي منها:

- سمك السلمون

- سمك الماكريل

- سمك التونة

- زيت كبد الحوت

- الكبدة

- اللبن

- الزبادي

- صفار البيض

- الحبوب الكاملة

ونصح «بدران» أن عند شراء منتجات الألبان يفضل البحث عن تلك المدعمة بفيتامين د للحصول على المزيد من الفوائد الغذائية، مشيرا إلى أن نقص فيتامين «د» شائع فى الأطفال والحوامل وأيضا الأشخاص لا يتعرضون لأشعة الشمس وسكان المدن الصناعية فتلوث الهواء بالكبريت يحجب أشعة الشمس الفوق بنفسجية، والمسنين والذين يمكثون أغلب الأوقات فى المنازل بعيداً عن الشمس.

مضاعفات نقص فيتامين د

مضاعفات عديدة يسببها نفص فيتامين د في الجسم منها بطء النمو، وتأخر التسنين وضعف الأسنان لدى الأطفال، وأيضا يسبب تقوس عظام الساقين والساعدين والضلوع، وتترقق العظام في الكبار ويضاعف من احتمالات الولادة القيصرية، ويسبب آلاما مزمنة بالعضلات، وأيضا صعوبة المشي أو الوقوف أو صعود السلالم، وضعف العظام خاصة عظام الحوض والعمود الفقري والساقين، كما أن نقص فيتامين د يزيد من معدلات الحساسية وقلة المناعة.