باحث سياسي: انقسام يحدث زلزالا داخل حكومة إسرائيل بسبب سياسات نتنياهو

قال فضل طهبوب الباحث السياسي والخبير في الشئون الإسرائيلية، إن إسرائيل بدأت تتراجع في الشمال وخسائرها كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال وحكومته كبيرة جدًا، والانقسام أحدث زلزالا داخل الحكومة.

الخلافات في الداخل الإسرائيلي كبيرة جدًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخلافات في الداخل الإسرائيلي كبيرة جدًا ليس حبًا في فلسطين ولكن بسبب ضياع هيبة الجيش وصورته بالإضافة إلى المحتجزين وبسبب سياسة الحكومة الموجودة وجرائمها التي سوأت سمعة إسرائيل، ونتنياهو معني باستمرار الحرب لأنه يعرف أن توقف الحرب يعني سقوط حكومته.

الصعيد العسكر

وأكد أنه على الصعيد العسكري، فإن إسرائيل في موقف صعب، وستُجبر على وقف إطلاق النار بسبب المظاهرات الدولية خاصة في أمريكا، موضحًا أن نتنياهو يعلم أنه بمجرد وقف إطلاق النار والدخول في هدنة، ستسقط حكومته، ولذلك أعلن استمرار الحرب مهما كانت الخسائر.