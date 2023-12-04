خريطة قطع المياه في المحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركات مياه ووحدات محلية، قطع المياه، اليوم الاثنين، بعدة محافظات وقرى للصيانة، وأهابت بالمقيمين بأماكن قطع المياه، خاصة أصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة لاستخدامها خلال فترة الانقطاع.

خريطة قطع المياه اليوم

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه اليوم بمدينة تمي الأمديد لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء لإجراء أعمال صيانة على خط 800 مم بولي إيثيلين ميت فارس.

مواعيد قطع المياه اليوم

صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، باستمرار أعمال تطهير بحر مويس، بمدينة كفر صقر، وقطع المياه بكل القرى والعزب والنجوع التابعة لنطاق ودائرة مركز ومدينة كفر صقر من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

أماكن قطع المياه اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم الاثنين للصيانة الدورية عن مدينة تلا والقرى التابعة لها وقريتي طوخ دلكة وميت أبو الكوم، ومدينة شبين الكوم وبعض القرى التابعة لها وكفر المصيلحة وميت خاقان، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء ولمدة 4 ساعات.