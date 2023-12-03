قطع المياه عن 10 مناطق في أشمون اليوم لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم الأحد، عن عدد من المناطق في مدينة أشمون، لإجراء عمليات الصيانة، في إطار خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حفاظا على صحة المواطنين.

مناطق قطع المياه عن مدينة أشمون بالمنوفية

وأعلنت الشركة، أن مناطق قطع المياه في مدينة أشمون، اليوم الأحد، يكون في 10 مناطق هي، شارع صلاح الدين، وشارع مزرعة الصاوي، ومنطقة عجمي شعير، ودرب بن عامر، وشارع شكرى القواتلي، وعزبة أبو يوسف، وعزبة الباشا، والطريق الدائري، وسكة قاسم، وخلف مسجد سيدي حسن زلابية.

مواعيد قطع المياه في المنوفية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، أن موعد قطع المياه عن المناطق المحددة في مدينة أشمون، يكون من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً من نفس اليوم، وأرجعت الشركة أسباب انقطاع المياه نظرا لأعمال الصيانة.

وأهابت شركة مياه المنوفية، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب في المنوفية، أن مواعيد قطع المياه يتم وفق خط الصيانة في المدن والمراكز، مؤكداً أنه قطع المياه عن مدينة أشمون لأسباب تتعلق بالصيانة اليوم فقط.