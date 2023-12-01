محافظ سوهاج ورئيس شركة المياه يتفقدان المعدات الهندسية لمواجهة الطوارئ

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، وأعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية المكلفة بمتابعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، اليوم الخميس، اصطفاف معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سوهاج الجديدة.

وخلال الجولة، جرى المرور على جميع المعدات المصطفة ومراجعة كفاءتها وحالتها الفنية، وتشغيل المعدات، وإجراء تجارب للمهام الخاصة بكل معدة؛ للتأكد من جاهزيتها للقيام بمهامها الأساسية.

جاهزية معدات مياه سوهاج

وأكد رئيس شركة مياه سوهاج، جاهزية الشركة بعدد 256 معدة للطوارئ والازمات والكوارث، والتي تتمثل في:

48 سيارة كسح 3م38 سيارة كسح 4م

3 سيارات كسح 5م

321 سيارة كسح 8م

314 سيارة مجهزة طباش

2 سيارة مجهزة فاكيوم

18 سيارة مجهزة نافوري

9 سيارات مجهزة فاكيوم ونافوري

4 سيارات مياه 10م

35 سيارات مياه 8م

3 سيارتين مياه 4م

37 حفار على كاوتش

18 كلارك شوكة

26 باك لودر

11 مولد كهرباء متنقل

11 سيارة مجهزة ونش

15 كابوتة تعمل بالديزل

12 طلمبة شفط مياه تعمل بالديزل

15 طلمبة غاطس

3 مولد كشاف طوارئ

عدد 1 لودر حفار

عدد 1 ونش انقاذسيارة مجهزة ورشة متنقلة

سيارة مجهزة سلم هيدروليكىو

أشار المحافظ إلى أن هذه المعدات تمثل قوة أساسية في مواجهة أي طارئ أو أزمة، مؤكدًا ضرورة استمرار الصيانة الدورية للمعدات لضمان جاهزيتها الدائمة.