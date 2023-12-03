خريطة قطع المياه اليوم في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة أماكن بالمحافظات، اليوم الأحد، قطع المياه للصيانة، وفقا لبيانات شركات المياه بكل محافظة، وأهابت شركات المياه بأماكن قطع المياه اليوم الأحد، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

خريطة قطع المياه اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب اليوم الأحد، عن مناطق بمركز ومدينة دسوق بعدة قرى منها «الكرادوة، وشابة، والعجوزين، وإبطو»، وحددت مواعيد قطع المياه بداية من الساعة 12 منتصف الليل حتى الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

مواعيد قطع المياه اليوم

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم بوجود أعمال ربط خطوط مياه الشرب بمركز طامية، اليوم الأحد، وسيتم قطع المياه ببعض الأماكن بمدينة طامية، وحددت مواعيد قطع المياه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وحددت أماكن قطع المياه اليوم بمساكن حفر الباطن وأرض زهير شارع 23 يوليو ومساكن المحكمة.

أماكن قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن قطع المياه اليوم محددة أماكن انقطاع اليوم الأحد بشارع صلاح الدين وشارع مزرعة الصاوي ومنطقة عجمي شعير، ودرب بن عامر وشارع شكري القواتلي وعزبة أبو يوسف وعزبة الباشا والطريق الدائري وسكة قاسم وخلف مسجد سيدي حسن زلابية، وبمدينة أشمون بداية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 11 مساءً من نفس اليوم لأعمال الصيانة بشبكة مياه مدينة أشمون.

أماكن ضعف المياه اليوم

صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادي الجديد عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمنطقة منفلوط، لغسيل المروقات، حيث يتم غسيل وتطهير وتعقيم مروق رقم 1 لمدة 16 ساعة، بداية من الساعة 12 ليل السبت، حتى الساعة الرابعة عصراليوم الأحد على أن تكون البدائل هي مروق رقم 2 المحطات الارتوازي.