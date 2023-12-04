طقس الصعيد اليوم.. انخفاض الحرارة ليلا ونشاط للرياح وتوقعات بعدم سقوط أمطار

شهدت محافظات شمال الصعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين شبورة كثيفة، وصلت إلى حد الضباب وحجب الرؤية، مما دفع غرف العمليات بالمحافظات لتحذير السائقين على الطرق السريعة صباحا، ودعتهم لتوخى الحذر أثناء القيادة.

طقس الصعيد اليوم

ومن المتوقع، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة خلال طقس اليوم الاثنين على محافظات جنوب الصعيد 31 درجة مئوية للعظمى خلال فترة الظهيرة، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية في طقس مائل للبرودة ليلا وساعات الصباح الباكر.

أما درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد، فتسجل العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

نشاط حركة الرياح

وتنشط حركة الرياح على جنوب الصعيد مسجلة 16 كم في الساعة، وتكون مثيرة للأتربة ببعض الأحيان، وفي شمال الصعيد بسرعة 11 كم في الساعة، وترتفع نسبة الرطوبة على محافظات شمال الصعيد، مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة لتسجل الرطوبة 60% للعظمى و20% للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35% للعظمى والصغرى تسجل 15%، مع توقعات بعدم سقوط أمطار.