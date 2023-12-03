طقس الأيام المقبلة في المحافظات.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد

تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالمحافظات، اضطرابًا في الأحوال الجوية بمختلف المدن، إذ تسيطر 4 ظواهر جوية مؤثرة بينها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، فيما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض في نهاية الأسبوع لتسجل العظمى في القاهرة 21 درجة، بينما الصغرى تنخفض إلى 7 درجات في عددٍ من المحافظات.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات، والظواهر الجوية المتوقعة، درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع.

حالة الطقس اليوم وغدا

وفيما يخص حالة الطقس اليوم وغدا، فإنّه من المتوقع استقرار الأحوال الجوية نهارًا، بينما تزداد البرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في أغلب المحافظات.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من حلايب وشلاتين، ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وتشهد درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، استقرارًا في بداية الأسبوع لتبدأ بالانخفاض في نهايته بقيم تصل إلى 4 درجات، كالآتي:

حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس في الأيام المقبلة فإنّ حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من المتوقع أن تكون كالآتي:

- الثلاثاء 5 ديسمبر: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، فضلًا عن كثافة شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحًا تقريبًا على الطرق في أغلب الأنحاء.

- الأربعاء 6 ديسمبر والخميس 7 ديسمبر: سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

الطقس في الأيام المقبلة

- الجمعة 8 ديسمبر: نشاط حركة الرياح على مناطق من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.