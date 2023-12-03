ضباب ورطوبة عالية.. «الأرصاد» تحذر من طقس غير مستقر في 3 محافظات غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس محافظات القناة، غدًا الاثنين، متوقعة نشاط الرياح على فترات متقطعة، مع تكون شبورة مائية صباحًا، تصل لحد الضباب، وارتفاع نسبة الرطوبة لـ 90%.

حالة الطقس في محافظات القناة غدا الاثنين

أوضحت الأرصاد، في بيان، أنّ حالة الطقس في محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبور سعيد، الاثنين، تشهد تكون شبورة مائية صباحًا، تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى المحافظات، بالإضافة إلى نشاط رياح تصل سرعتها إلى 20 كم/ الساعة، وتتراوح نسبة الرطوبة بين العظمى 90% والصغرى 55%.

درجات الحرارة في محافظات القناة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ درجات الحرارة في محافظات القناة غدًا الاثنين، جاءت كالتالي:

بور سعيد: الحرارة العظمى 23 والصغرى 18 درجة مئوية

الإسماعيلية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية

السويس: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

وتوقعت الأرصاد، أنّ تكون حالة البحرين الأبيض والأحمر خفيفة إلى معتلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف.