عاجل.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة ورياح.. تعرف على طقس الصعيد اليوم

عادت درجات الحرارة بطقس اليوم الأحد على محافظات الصعيد بالشمال والجنوب للارتفاع متجاوزة الـ30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، وفقا لغرف المتابعة والعمليات بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

كما حذرت غرف متابعة الطقس من عدة ظواهر بطقس اليوم الأحد، منها شبورة ورياح وارتفاع للرطوبة وسطوع الشمس مع عدم سقوط أمطار.

الظواهر الجوية بطقس اليوم بالصعيد

تشهد محافظات شمال الصعيد بطقس اليوم شبورة مائية كثيفة تحجب الرؤية صباحا، حيث تصل إلى حد الضباب، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

مع سطوع الشمس عقب تلاشي الشبورة، بينما تسطع الشمس على محافظات جنوب الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على محافظات شمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة بطقس الصعيد اليوم

تسجل درجات الحرارة بمحافظات شمال وجنوب الصعيد بطقس اليوم الأحد ارتفاعا، خاصة على محافظات جنوب الصعيد عن الأيام السابقة، فتسجل 30 درجة مئوية بدرجة الحرارة العظمى، في طقس حار، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل 15 درجة مئوية في طقس مائل للبرودة ليلا وساعات الصباح الباكر، بينما درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد، تسجل 27 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى في طقس معتدل، ودرجات الحرارة الصغرى تسجل 10 درجة مئوية في مائل للبرودة.

نشاط رياح على شمال الصعيد ونسبة الرطوبة

ويسجل نشاط الرياح على جنوب الصعيد بسرعة 22 كم بالساعة وتكون مثيرة للأتربة ببعض الأحيان بينما شمال الصعيد بسرعة 16 كم بالساعة، و ترتفع الرطوبة على محافظات شمال الصعيد مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة لتسجل الرطوبة 60% للعظمى و20% للصغرى وعلى جنوب الصعيد تسجل العظمى 35% بينما الصغرى تسجل 15%.