حكم تأخير صلاة العشاء 4 ساعات.. اعرف الموقف الشرعي وعقاب تركها

أمر يختلف فيه الكثيرين، هو حكم تأخير صلاة العشاء وهل هو سنة أم لا، إذ أن صلاة العشاء فرض من الصلوات الخمس، وهي من الصّلوات الرُّباعيّة، مثل الظهر والعصر، وتُؤدّى في الليل، وتكون جهريّةٌ، ولكن يحتار الكثيرين في وقت تأديتها، وهو ما نقدمه لكم من خلال «الوطن».

حكم تأخير صلاة العشاء

رد الداعية الإسلامي مصطفى حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على سؤال إحدى الجماهير، «هو فعلًا تأخير صلاة العشاء سنة، ولو أه يبقى قد إيه»، ليرد قائلًا: «لو بتصلي العشا جماعة في المسجد يبقى تصلي وقت إقامة الصلاة، لو بتصليها لوحدك تأخيرها سنة لأخر التلت الأول من الليل».

هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟

وأضاف أن بذلك يتم تأخيرها أفضل، إذا تيسر ذلك بدون مشقة، ولكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل: «الليل بيبدأ من المغرب وبينتهي على الفجر، نحسبها ببساطة يعني لو المغرب خمسة والفجر خمسة، دول 12 ساعة يبقى قسم الليل على تلت تلتات يبقى أربع ساعات من بعد المغرب، يعني لو بتصلي لوحدك ممكن تأخرها ٤ ساعات».

وأضاف أن السنة النبي صلى الله عليه وسلم بيأخر الصلاة كلها في الجماعة: «كان رسول الله بيطلع على الصحابة في وقت متأخر بعد العشاء، ويقولهم لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بتأخير الصلاة، وذهبت الأحاديث إلى أنهم الوقت ده كانوا قاعدين مستنيين وبيناموا»، وعبر أنه من قام بصلاة العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل.

إلى متى يستحب تأخير صلاة العشاء؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر منشور لها في بيان فتواها، أن حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل سنة، ورد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضلية تأخير العشاء، روى الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ».

ما هو عقاب من ترك الصلاة

كشف عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن من ترك الصلاة هو آثم، -أعوذ بالله-، ويجب الرجوع عن ذنبه: «الصلاة عماد الدين، ومن تركها غافل، يجب الإسراع إلى الصلاة حتى لا ترتكب كبيرة من الكبائر، والانتظام في أداءها على أنه لقاء الله الذي لا يرد، فيجب إقامة الصلاة ويتوضأ المؤمن ويصلي لله فور سماع الأذان».