«الأوقاف» تطلق برنامج «صحح قراءتك» بالمساجد الكبرى يوميا بعد صلاة العشاء

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إطلاق البرنامج القرآني «صحح قراءتك» بالمساجد الكبرى يوميًا بعد صلاة العشاء، وذلك في إطار اهتمام وعناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

الانطلاق من مسجد السيدة نفيسة

وقالت وزارة الأوقاف إن الانطلاقة الأولى ستكون من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بالقاهرة، غدًا الخميس.

حضور مجالس القرآن الكريم

ولفتت إلى أن البرنامج سيتيح لراغبي التلاوة وحضور مجالس القرآن الكريم، والراغبين في تصحيح تلاوتهم تحقيق ذلك، بحيث يقرأ أحد كبار القراء أو أحد أئمة المسجد يوميًّا ربع حزب، بالترتيب من أول القرآن الكريم إلى خاتمته ويردد الحاضرون التلاوة خلفه، وفي حال وجود درس بالمسجد يكون الدرس في حدود 10 دقائق يبدأ عقبه مباشرة مجلس التلاوة.