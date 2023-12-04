للمرة الثالثة خلال 48 ساعة.. زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب سواحل الفلبين (فيديو)

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، منذ قليل، أن زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل جنوب الفلبين بمدينة مينداناو.

زلزال الفلبين

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الزلزال وقع على عمق 39 كيلومترات من سطح الأرض، وكان مركزه على بعد 117 كم شرق بوتوان، الفلبين و42 كيلومترا شرق تاغو، الفلبين.

Strong earthquake hits the philippines,



Over the past hours, the Philippines has experienced over 100 consecutive earthquakes. The magnitude is estimated up to 7.2 downgraded later to 6.9 pic.twitter.com/SfthrajpGC — Alex Perez Abba. (@AlexPer51573831) December 4, 2023

ويأتي هذا الزلزال عقب الزلزال الأكبر الذي ضرب مدينة مينداناو بالفلبين أمس الأول وكانت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتابعه هزة أرضية صباح أمس وكانت قوته 6.6 في نفس المنطقة.

وتسبب زلزال الفلبين العنيف في مقتل شخص وتضرر البنية التحتية للبلاد.