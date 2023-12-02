زلزال قوي بشدة 7.5 ريختر يضرب الفلبين وتحذير من تسونامي في 5 دول

أكد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالاً قوياً بلغت شدته 7.5 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة «مينداناو»، في الفلبين مساء اليوم السبت، يقع مركزه على عمق 63 كيلومتراً، مما أثار تحذيراً من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، قد تضرب كلاً من الفلبين واليابان وإندونيسيا وماليزيا وبالاو ومناطق أخرى.

وقالت وكالة الزلازل الفلبينية «فيفولكس» إن موجات تسونامي قد تضرب الفلبين بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ويمكن أن تستمر لساعات، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وأضافت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن موجات تسونامي، التي قد يصل ارتفاعها إلى متر، من المتوقع أن تصل إلى الساحل الغربي لليابان، بعد ذلك بقليل.

زلزال سابق بقوة 6.7 درجة يضرب جنوب الفلبين

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أسفر زلزال بقوة 6.7 درجة في جنوب الفلبين عن مصرع ثمانية أشخاص، وتم الإبلاغ عن الوفيات في زلزال 17 نوفمبر من مقاطعات «سارانجاني»، وجنوب «كوتاباتو» و«دافاو أوكسيدنتال»، بينما أصيب 13 شخصاً نتيجة الزلزال الذي تسبب في إثارة الذعر بين السكان المحليين، وألحق أضراراً بعشرات المباني.

وتعتبر الفلبين من أكثر الدول التي تتعرض لزلازل متكررة، حيث أنها تقع في «حلقة النار» بالمحيط الهادي، التي تصفها تصفها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها «المنطقة الأكثر نشاطا زلزالياً وبركانياً في العالم».