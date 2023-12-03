موجة تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال الفلبين

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، إن موجات تسونامي بلغت 40 سم «1.3 قدم» شوهدت في جزيرة هاتشيجوجيما اليابانية، على بعد نحو 290 كيلومترا جنوب طوكيو، بعد زلزال كبير في الفلبين.

وكانت الوكالة قد حذرت في وقت سابق من أن ارتفاع الأمواج قد يصل إلى متر «3 أقدام».

هزة أرضية تطال الفلبين

وضربت هزة أرضية بقوة 6.4 درجات جنوب الفلبين، حسبما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بعد وقت قصير من وقوع زلزال قوي في المنطقة أدى إلى إصدار إنذار من تسونامي ودفع السكان إلى النزوح.

كما ضربت سلسلة من الهزات الارتدادية جزيرة مينداناو الجنوبية عقب الزلزال الأكبر والبالغ شدته 7.6 درجات، والذي وقع في وقت متأخر السبت.

وأشار المعهد الفلبيني عبر موقع «إكس» بتوقعات حدوث موجات تسونامي مدمرة يصل ارتفاع الأمواج لمستويات تشكل تهديدا على حياة المواطنين.