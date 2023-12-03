قوته 7.6 درجة.. خسائر بشرية ومادية إثر زلزال الفلبين (فيديو)

سُمح لسكان الفلبين بالعودة إلى منازلهم اليوم الأحد بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وأبلغ مسؤولو الكوارث عن وقوع أضرار طفيفة في بعض البنية التحتية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأمس السبت هز زلزال أجزاء من مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو الشرقية، مما أضطر المواطنون إلى عمليات إجلاء ساحلية والبعد عن المنازل حتى الصباح اليوم.

تسونامي

وقال مسؤول الكارثة مون كابونيلاس، إن امرأة قتلت عندما انهار جدار أثناء فرارها هي وعائلتها من منزلهم بحثًا عن الأمان في مدينة تاغوم في مقاطعة دافاو ديل نورتي.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) في بيان «خطر تسونامي المرتبط بهذا الزلزال مر الآن بالفلبين إلى حد كبير» لكنه نصح الناس في المجتمعات المهددة بالاستجابة لتعليمات السلطات المحلية.

وقال أنطونيو مسؤول الكوارث لمحطة إذاعة قناة «ديوبم» إنه في بلدة كاراسكال الساحلية في سوريجاو ديل سور، عاد جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم «نحن مستعدون في حالة وجود حاجة للإخلاء مرة أخرى».

600 هزة ارتدادية

وسجل الزلزال أكثر من 600 هزة ارتدادية، وحث فيفولكس على توخي الحذر مع استئناف الناس للأنشطة العادية.

وضع خفر السواحل الفلبيني جميع سفنه وطائراته في حالة تأهب لإرسالها المحتمل.

وقالت جوليتا بيكاب، البالغة من العمر 51 عامًا، موظفة مكتب الاستقبال في فندق جي إل سي سويتس في بلدة بيسليج الساحلية، صباح الأحد بعد استعادة الكهرباء حوالي الساعة 5 صباحًا: «بدأنا العودة إلى منازلنا في وقت مبكر من يوم الأحد، على الرغم من أننا ما زلنا نرتجف بسبب توابع الزلزال».