ضربة عنيفة لـ نتنياهو.. محكمة إسرائيلية تنظر اتهامه في قضايا «خيانة وفساد ورشوة»

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء أمس، أن محكمة إسرائيلية تنظر في اتهام بنيامين نتنياهو بالفساد والرشوة، وستستأنف المحاكمة، اليوم الإثنين، بعدما وافق وزير العدل على استئناف العمل في المحكمة بعد انتهاء حالة الطوارئ التي فُرضت بسبب الحرب في غزة.

نتنياهو يواجه قضايا الكسب غير المشروع

وذكرت هيئة البث العبرية أن، اليوم الإثنين، ستوجه محكمة إسرائيلية قضايا الكسب غير المشروع وتهم الفساد لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويواجه نتنياهو حاليًا ثلاث قضايا فساد، وتتضمن التهم الشروع والاحتيال وخيانة الأمانة من خلال منح مزايا لبعض رجال الأعمال الإسرائيليين مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

تظاهر آلاف المواطنين الإسرائيليين اليوم في تل أبيب ضد نتنياهو

وتظاهر آلاف المواطنين الإسرائيليين اليوم في تل أبيب ضد نتنياهو مطالبينة بالرحيل كما طلبوا بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي للعمل على وقف إطلاق النار في غزة واستكمال الإفراج عن المحتجزين في قضبة الفصائل الفلسطينية، وشارك أيضًا فى المظاهرات محتجزين محررين من قبل الفصائل وكانت من بينهم يلينا تروبانوف التى لا تزال ابنها ساشا من ضمن الأسرى.

ويعد نتنياهو هو أطول من مكث في المنصب عبر تاريخ الدولية العبرية، ولكن فى الوقت الحالي يواجه أزمة كبيرة في مسيتره السياسية والمتمثلة في تزايد الغضب من إخفاقات حكومته في منع هجوم طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، والذي تسبب في مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز 240.