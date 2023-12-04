لحظة استهداف الفصائل لـ60 جنديا إسرائيليا بعبوات ناسفة.. كابوس للاحتلال (فيديو)

استهدفت الفصائل الفلسطينية وقتلت أعدادا كبيرة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتفجير عبوات ناسفة استهدفت تمركزا تابعا للاحتلال يضم 60 جنديًا شرق جحر الديك وسط غزة، بحسب ما أفادته قناة «القاهرة الإخبارية».

ووثق «فيديو» لحظة تفجير عبوات ناسفة في جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرقي جحر الديك.

كمين محكم من كتائب القسام لاصطياد جنود صهاينه متمركزه#غزه_تقاوم_وستنتصر#غزه_مقبرة_الغزاة #غزة_تنتصر pic.twitter.com/GZC8Fbvm0U — Long live the Egyptian nation Conquer enemies (@mahmoud12772181) December 4, 2023

وذكر بيان من الفصائل الفلسطينية أنها زرعت نحو 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، ليقع عدد كبير جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلى.

انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي

وصرحت الفصائل الفلسطينية أمس، عن نصب عدة كمائن في قطاع غزة، خلال محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مخيمات ومدن في القطاع، وقد أسفرت هذه العمليات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بين جنود الاحتلال، كما أكدت مصادر من الفصائل أن قوات الاحتلال قد انسحبت بنسبة 70% من المناطق التي توغلت فيها في قطاع غزة، بعد فشل عملياتها وبسبب ضربات الفصائل المستمرة.