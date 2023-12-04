ظهرت بجانبها في المستشفى.. من هي ريم الشقيقة الكُبرى لـ ريهام عبد الغفور؟

لحظات من الألم والبكاء، جلست الشقيقتان ريم وريهام عبد الغفور أمام بعضهما داخل المكان المُخصص لثلاجة الموتى، في انتظار استلام جثة والدهما الفنان الكبير أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا اليوم في حادث أليم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، حيث كان يستقل سيارته وبجواره زوجته.

ريم عبد الغفور الذي لا يعرفها الكثير، شقيقة وابنه فنانين كبار لا تحب الظهور، يقول عنها الكثيرون أنها من أطيب وأحن الناس وذلك ما كتبته عنها شقيقتها الصغرى ريهام يومًا ما.

وبمتابعتك لصفحتها على فيسبوك تكتشف أنها لا تتحدث سوى عن أبيها أشرف عبد الغفور تدعمه وتفتخر به، حتى أن آخر تدوينة نشرتها كانت أغنية "بنت أبويا" وأهدتها لوالدتها وعلقت عليها: "حبيبي أبويا ربنا يخليهولي ويخليه للدنيا كلها".

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معلومات عن ريم الشقيقة الكبرى لـ ريهام عبد الغفور

- هي الابنة الثانية من أبناء الفنان أشرف عبد الغفور حيث أنجبها بعد ابنة الأول تامر بعام ونصف فقط.

- هي الشقيقة الكبرى لـ ريهام عبدالغفور.

- تخرجت في المعهد العالي للسينما قسم إنتاج.

- بعد تخرجها من المعهد تزوجت وقررت التفرغ لزوجها وأبنائها وتركت فكرة العمل في مجال دراستها.

- لديها ابنة تدعى منة رأفت تهوى الغناء وإحدى أعضاء فرقة الموسيقي الشابة.