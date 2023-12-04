تحذيرات من «الأرصاد» للمسافرين والسائقين على الطرق السريعة.. الرؤية منخفة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة الكثيفة على الطرق في حالة الطقس، اليوم، لذا طالبت المسافرين على الطرق الصحراوية والسريعة والزراعية، تأجيل السفر نظرًا لانخفاض الرؤية الأفقية بشكلٍ كبير.

انعدام الرؤية الأفقية

وأكدت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، انعدام الرؤية الأفقية على معظم الطرق، إذ تصل الشبورة المائية الكثيفة لحد الضباب، لذا على قائدي المركبات القيادة بهدوء تام أو تأجيل السفر ليوم آخر إن لم تكن هناك أهمية قصوى، حيث إنّ الشبورة ممدة على الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق المؤدية إلى السواحل ومدن القناة ومن وإلى القاهرة الكبرى وسيناء ومحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 25 16

أكتوبر 26 17

بنهــــا 25 18

دمنهور 24 18

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 26 18

شبين الكوم 25 18

طنطا 24 15

دمياط 24 18

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 26 15

السويس 26 14

العريش 26 16

رفح 25 16

رأس سدر 27 15

نخل 27 8

كاترين 24 5

الطور 28 15

طابا 27 16

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 23 12

السلوم 21 11

سيوة 23 10

رأس غارب 29 17

الغردقة 28 17

سفاجا 28 19

مرسى علم 29 19

شلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 13

بني سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 26 11

سوهاج 27 12

قنا 29 15

الأقصر 30 13

أسوان 31 16

الوادي الجديد 30 12

أبوسمبل 29 13