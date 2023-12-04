شهداء وجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف مدرسة للنازحين في بيت لاهيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوقوع العديد من شهداء وجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف مدرسة لنازحين في بيت لاهيا بقطاع غزة.

وصرحت الفصائل الفلسطينية، بانسحاب 70% من قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي توغلت فيها بقطاع غزة، وذلك عقب تثبت الفصائل عدة كمائن لاستهداف قوات الاحتلال أثناء محاولاتهم لاقتحام مخيمات ومدن في القطاع.

ومن جانبه، قال محمد فتحي الشريف، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، إن انسحاب 70% من قوات الاحتلال الإسرائيلي يعكس فشل عملياتها بسبب ضربات الفصائل الفلسطينية المستمرة.

وأضاف «الشريف» في تصريحات لـ«الوطن» أن الفصائل الفلسطينية على معرفة تامة بشوارع قطاع غزة مما تعطيها القدرة على استهداف الاحتلال الإسرائيلي بسهولة وبصورة أسهل، لذلك تعاني قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجمات الفصائل.

وأشار إلى أن الفصائل تهاجم إسرائيل بطريقة «المسافة الصفرية» والتي تستطيع فيها قتل أو تدمير آليات الاحتلال الإسرائيلي دون أن يأذي نفسه.