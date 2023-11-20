فصائل فلسطينية: أوقعنا 6 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في بيت لاهيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت أنّ مقاتليها أوقعوا 6 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح، خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف RPG، في محور التقدم بغرب ​بيت لاهيا​.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 على التوالي، مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة مع شن أحزمة نارية واستمرار قصف المنازل ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات والتحرك بريا.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شرسة شمال وغرب غزة خلال الأيام الماضية، وفشل في السيطرة بشكل كامل على مناطق بعينها في ظل حرب العصابات التي تقودها الفصائل الفلسطينية.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 11 من جنوده وضباطه وإصابة 7 آخرين على الأقل ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلى إلى 63 قتيلا منذ بدء العملية البرية و383 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6 آلاف مفقودٍ، إما تحت الأنقاض أو أنّ جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، ويمنع الإسرائيليون أحدا من الوصول إليهم بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة.

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين أكثر من 12 ألفا و300 شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200 طبيب وممرض ومسعف، و22 من رجال الدفاع المدني و56 صحفيا، وخرج عن الخدمة 25 مستشفى و52 مركزا صحيا فضلا عن استهداف 55 سيارة إسعاف.