حزب المؤتمر ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس القبائل العربية، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في البحر الأحمر، بعنوان «مصر و تحديات المرحلة المشاركة الايجابية للانتخابات الرئاسية المقبلة».

تدور محاور مؤتمر الحزب حول التحديات الأمنية التي تواجه مصر، والتحديات الاقتصادية وأزمات الطاقة، وحتمية التوحد خلف القيادة السياسية.

الانتخابات الرئاسية

وشدد اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ، على دعم الحزب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا ضرورة المشاركة الإيجابية من أبناء الوطن في التصويت.

وأكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب للنقل البحري، أن هناك أهمية كبرى للاقتصاد الأزرق، وطالب بضرورة إنشاء وزارة للنقل البحري تضم تحتها كل مواني مصر، ولابد أن تكون بينها علاقه تكاملية وليست تنافسية.