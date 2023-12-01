نائب رئيس حزب المؤتمر: مشاركة الرئيس السيسي في «COP28» تؤكد دور مصر الإقليمي

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ حرص الرئيس السيسي على المشاركة في قمة المناخ cop28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس اهتمام مصر بدورها الإقليمي والدولي والعربي، واهتمامها بقضايا البيئة والمناخ.

وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي أكّد أن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتي مثل العام الماضي وسط تحديات دولية خطيرة لا تقل أهمية عن التداعيات المناخية، منها أحداث غزة وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على الأشقاء في غزة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين، وما يحدث في دولة إقليمية مثل السودان.

مشاركة الرئيس السيسي في cop28

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أنّ الرئيس السيسي، أكّد في كلمته أهمية خروج المؤتمر بنتائج طيبة، وسرعة تنفيذ التعهدات الدولية التي خرجت عن المؤتمرات السابقة، فضلًا عن تأكيد حرص مصر على إطلاق العديد من النشرات التي تسهم في تحقيق تطلعات الدول خلال النسخ الماضية.

ولفت إلى أنه كالعادة استغل الرئيس السيسي المؤتمر، كأي فعالية أخرى في دعم القضية الفلسطينية.