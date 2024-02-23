عقوبة توصيل المياه دون عداد.. تصل إلى الحبس وغرامة 200 ألف جنيه

حذرت الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي م توصيل المياه دون عداد أو من ارتكاب مخالفات تستوجب تطبيق عقوبة مخالفة شروط التعاقد، إذ سيجرى المحاسبة عليها وتوقيع كافة الغرامات اللازمة، حيث تصل العقوبة، إلى سنة حبس، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

غرامة توصيل المياه دون عداد

وأشارت الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنَّ غرامة توصيل المياه دون عداد، خاصة في حالة رفع الشركة العداد عن المنزل أو المنشأة الصناعية أو التجارية لعدم دفع فواتير المياه المتأخرة، سيكون لدى العميل 60 يومًا فقط لتسديد المديونيات، وفي حالة تأخرك، لن يتم توصيل المياه لك مرة أخرى إلا بعد سداد المديونية المتأخرة وإتمام تعاقد جديد مع الشركة ودفع رسوم وتكلفة المقايسة الجديدة للتوصيل المياه.

مخالفات تعرضك للغرامة من شركة المياه

وتصل غرامة توصيل المياه دون عداد للحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وفي حالة تكرار نفس المخالفات تتضاعف العقوبة، وتصل إلى سنة حبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك في الحالات التالية:

- مد خرطوم من المنشأة السكانية الخاصة بك، إلى منزل جارك لتغذيته بالمياه، سيعرضك للغرامة المالية، لأنّه مخالفة لشروط التعاقد.

- توصيل المياه إلى دور جديد بالعقار دون إخطار الشركة.

- هدم العقار وإعادة بنائه دون إخطار الشركة.

- توصيل المياه من العقار إلى أي مكان خارجي سواء محل تجاري أو منشأة تجارية أو جراج أو مخزن يعتبر مخالفة للتعاقـد.

- رش المياه أمام منزلك.

- محاولة التلاعب أو فتح العداد.

- استخدام العداد المخصصة لشقة واحدة لتوصيل المياه إلى كامل العقار أو إلى أكثر من شقة.

إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف للمنازل والمحلات

- تقديم طلب الخدمة من العميل لشركة المياه التابع لها.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- سند الحيازة والملكية.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع.

- الرخصة صورة ترخيص البناء للمبنى في المدن والريف إن أمكن.

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- إيصال مياه من أقرب جار.

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

- مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروري من أجل سلامة وصحة عملية التوصيل.

مميزات عداد المياه مسبق الدفع

- يتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده.

- التمتع بنفس قيمة الشرائح للعدادات القديمة.

- وجود شاشة توضح قيمة الاستهلاك بالجنيه والمتر المكعب.

- يتيح لك معرفة الشريحة الموجود بها.

- العداد يصدر إنذار 3 مرات للمواطنين قبل انتهاء آخر 4 أمتار مكعبة من الشحن.

- عند قرب انتهاء الرصيد، تنخفض ضغط المياه.

- في حالة انتهاء الرصيد الساعة 1 ظهراً، يستمر ضخ المياه حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي لحين إعادة شحن الكارت.

- في حالة انتهاء الرصيد يوم الجمعة أو الإجازات الرسمية، يستمر ضخ المياه حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل الثاني.

طرق تلقي شكاوى عداد مياه في المدن الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرق طلب عداد مياه في المدن الجديدة

- من خلال الخط الساخن 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب على رقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 أو 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.