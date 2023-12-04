«المواد الغذائية»: انفراجة كبيرة في أسعار السكر قريبا مع ضخ 35 ألف طن

حذّرت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، من محتكري السلع الغذائية بما فيها السكر، مؤكدة أنّ الدولة تضرب بيد من حديد لضبط الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفقا لما ذكره أحمد العتابي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.

انفراجة في أسعار السكر

وأضاف العتابي، لـ«الوطن»، أنّ الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في أسعار السكر خصوصا أن لدينا اكتفاء ذاتيًا ولا نستورد أكثر من 8% فقط من احتياجاتنا، مؤكدًا أن السعر العادل للسكر في حدود الـ27 جنيهًا للكيلو، وخلال 15 يومًا على الأكثر سيتوفر السكر في الأسواق قائلا: «خلال 15 يومًا السكر هيبقى كتير جدًا ومش هيلاقي اللي يشتريه».

إنتاج 35 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة

وأعلنت شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، أنّ وزارة التموين طلبت بيانا بأسماء المصانع التي كان من المفترض أن تتقدم بطلبات شراء من خلال بورصة السلع والكميات التي تحتاجها، وهو ما جهزته الشعبة بالفعل، وأرسلته إلى الوزارة خلال الأيام الأخيرة، حيث ضم الكشف نحو 110 شركات تقريبًا، وتصل الكميات التي تحتاجها إلى نحو 35 ألف طن، خلال الفترة المقبلة، ستوفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفق الاتفاق مع وزارة التموين.