«المواد الغذائية»: وفرة السكر في الأسواق خلال 15 يوما و«مش هيلاقي اللي يشيله»

أكّد أحمد العتابي، عضو شعبة المواد الغذائية، وجود أزمة حقيقية تتعلق بتضارب أسعار السكر، مشيرًا إلى أن قلة من التجار تتحكم في هذه السلعة.

وفرة السكر في الأسواق خلال 15 يومًا

وأضاف «العتابي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة المحور: «خلال 15 يومًا السكر هيبقى كتير جدًا ومش هيلاقي اللي ياخده ويشيله».

وتابع: «نبذل كل ما لدينا من جهد حتى نحكم الأسواق على مستوى كل المنتجات، وهناك أزمة حقيقية في تضارب أسعار السكر، والمستهلك مش عارف هيشتري بأي سعر».

إحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع

وشدد على أن الغرفة التجارية ووزارة التموين، يبذلان كل جهودهما للسيطرة على كل الأسواق، مشيرًا إلى أنّ قرارات وزارة التموين تعمل على حل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وأردف: «هناك تجار شغلتهم الوحيدة هي احتكار المنتجات، ولا سيما أن كل سلعة عبارة عن عرض وطلب».

وحذر قائلًا: «التلاعب بالسلع الاستراتيجية بمثابة تهديد للأمن القومي.. ويجب أن يكون السعر معلومًا في كل الأماكن وليس مجهول، وهناك قرارات إلزامية من التموين لمستوردي السكر».

اكتفاء ذاتي من السكر

وأشار إلى أن حجم المستورد من السكر لا يتجاوز 8%، ويمكن القول أن هناك اكتفاءً ذاتيًا في مصر من السكر، والعملية تنظيمية فقط، موضحًا أنّ 90% من استهلاك المصريين يحصلون عليه من الإنتاج المحلي.