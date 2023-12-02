شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السكر

قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الإقبال على شراء السكر من جانب المواطنين مستمر بشكل يومي، وذلك لأنه من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها البيت المصري باستمرار ولا يمكن الاستغناء عنها، كما أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمحل التجاري الذي يفضل المواطن الشراء منه.

إنتاج مصر من السكر

وأضاف كاسب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مصر تتمتع الفترة الحالية بالاكتفاء الذاتي من السكر، وذلك بعد أن تم إنتاج نحو 2.8 مليون طن بشكل سنوي، في ظل أن استهلاك مصر من السكر وصل إلى 3.2 مليون طن سنويا، ما يسهم في تراجع الأسعار في كل الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.

سعر كيلو السكر اليوم

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أن هناك توقعات بتراجع أسعار السكر خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري وذلك بعد أن صرح علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهذا الأمر تلك الانخفاض سوف يكون بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن لا بد من فرض العقوبات القانونية على التجار المحتكرين والذين يقومون بالتلاعب في الأسعار، مضيفاً أن سعر كيلو السكر يبلغ اليوم السبت في الأسواق 50 جنيهًا.

وأشار كاسب إلى أن الموسم الجديد الذي بدأ نهاية العام الجاري سوف يسهم أيضاً في تراجع الأسعار الفترة المقبلة وذلك بجانب الجهود الحكومية التي تبذلها الدولة المصرية وقد تقوم الدولة أيضًا نهاية هذا العام باستيراد حوالي 400 ألف طن من السكر، في ظل أن التوسع في المساحات الزراعية الخاصة ببنجر السكر تؤدي أيضًا إلى انخفاض الأسعار ووفرة المعروض.