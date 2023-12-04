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الصين قلقة من التصعيد في غزة وتزايد أعداد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين

كتب:

هانى حسن
10:26 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

دعت بكين، المجتمع الدولي إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، معربة عن قلقها إزاء التصعيد في القطاع وتزايد أعداد الضحايا المدنيين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

كما دعت بكين الدول المؤثرة للعب دور مسؤول وتنفيذ القرارات الأممية.

يذكر أنّ الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد توقفت صباح الجمعة، بينما تجري حاليا مفاوضات مكثفة لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووقعت سلسلة من الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة الإنسانية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولاتهم العودة إلى منازلهم المدمرة في وسط وشمال قطاع غزة لفحص الأضرار وجلب الضروريات.

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بقلم هانى حسن