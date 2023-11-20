وزير خارجية فلسطين: جئنا إلى بكين لمناقشة جرائم إسرائيل «الوحشية» في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، قال إنّ إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقهم، وهذا ينتهك حل الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، خلال اجتماع بين وزير الخارجية الصيني ووزراء دول عربية وإسلامية، : «جئنا إلى بكين لمناقشة الجرائم (الوحشية) التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني».

ويأتي هذا التحرك باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من انتهاكات سافرة وجرائم في قطاع غزة.