بكين: نبذل قصارى جهدنا بمجلس الأمن لاستعادة السلام في فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستبذل قصارى جهدها بمجلس الأمن لاستعادة السلام في فلسطين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حلحول جنوب الضفة الغربية اليوم.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 9883 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».