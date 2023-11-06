بكين: نبذل قصارى جهدنا بمجلس الأمن لاستعادة السلام في فلسطين
كتب:
نرمين عفيفي
09:38 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
الأوضاع بغزة
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستبذل قصارى جهدها بمجلس الأمن لاستعادة السلام في فلسطين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حلحول جنوب الضفة الغربية اليوم.
وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 9883 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».