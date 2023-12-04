المرشح الرئاسي فريد زهران ينظم مؤتمرا جماهيريا في القليوبية اليوم

ينظم المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في القليوبية اليوم، للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي وعرضه على الأهالي، وطرح الرؤى والأفكار بشأن محاور البرنامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

المؤتمر الجماهيري الحاشد للمرشح الرئاسي فريد زهران

ويعقد مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران في قرية سندوة، بمركز الخانكة بدوار آل بكير، لعرض البرنامج الانتخابي الخاص به.

غرفة عمليات حملة فريد زهران

أصدرت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقريرها الثالث بشأن رصدها للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج.

وذكرت حملة فريد زهران في بيانها، إنّه مع توالي تصويت المصريين في الخارج لليوم الثالث على التوالي، فإنّ غرفة عمليات الحملة تابعت من خلال المندوبين الموجودين في مراكز الاقتراع بكل دول العالم إجراءات التصويت، وتلقت عددًا من فيديوهات الدعم من المواطنين المصريين.

وأضافت الحملة أنّه لم يرد إلينا أي تجاوزات على النحو الذي رصدناه، أمس، مشيدة ببيان الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أصدرته في هذا الصدد.