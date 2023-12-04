تحصين 180 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية في كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بواقع 180 ألف رأس ماشية، من إجمالي مستهدف 220 ألف رأس ماشية.

تحصين 180 ألف رأس ماشية

وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إنّ حملات تحصين الماشية ضمن الحملة القومية التي تشهدها المحافظة، تمكنت من تحصين 180 ألف رأس ماشية، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالقرى والمراكز، إضافة إلى ترقيم الماشية، مؤكدا أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من تحصين 220 ألف رأس ماشية.

وأوضح «بشار»، أنّ عدد الفرق المنتشرة في المحافظة 105 لجان، وأنّ غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تُتابع أعمال الترقيم، لافتا إلى أنّه جرى تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويجري تسجيل ذلك في دفاتر؛ لأن كل رأس ماشية لها رقم قومي، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين لضمان نجاح الحملة وحصول المربي على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للتحصين للأهمية القصوى.

الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية

يذكر أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أطلقت في 19 نوفمبر الجاري، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لتكون الثالثة التي يجري تنظيمها خلال عام 2023، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.