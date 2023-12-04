«الأرصاد»: شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب.. وانعدام الرؤية على بعض الطرق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة تصل إلى حد الضباب في بعض الأماكن والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انعدام رؤية أفقية

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الرؤية الأفقية انخفضت في بعض الطرق ووصلت إلى أقل من 200 متر في بعض الأماكن، لافتة إلى انعدام الرؤية الأفقية في بعض الأماكن خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

امتداد مرتفع جوي

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «تتأثر طبقات الجو العليا بامتداد مرتفع جوي يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يساعد على تكون الشبورة المائية الكثيفة، فضلا عن هدوء سرعات الرياح بشكل كبير صباحا، ما يساعد على وجود الشبورة المائية التي تتكون في ساعات الليل المتأخرة.