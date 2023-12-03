إقبال كبير من المصريين بالسويد على الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس

شهدت مقرات اللجان الانتخابية بالسويد إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث الذي ينتهي اليوم، رغم انخفاض درجات الحرارة، وطقس صقيع، ما دعى الجالية المصرية لتوفير تسهيلات ساعدت على الإقبال وظهور فعاليات الانتخابات الرئاسية في أفضل درجات.

توافد كثيف على مقار اللجان الانتخابية رغم برودة الطقس

قال مدحت شنودة رئيس بيت المصريين بالسويد بتصريحات لـ«الوطن»، إن أبناء الجالية المصرية بالسويد توافدوا منذ الساعة 9 صباحا باليوم الثالث للانتخابات فرغم برودة الطقس إلاً أنا الإقبال كثيف جدا على مقر اللجنة الانتخابية بستوكهلم بمقر السفارة المصرية.

وأضاف أن بيت المصريين بالسويد وفر أتوبيسات مجانية لنقل المشاركين بالعملية الانتخابية من أبناء الجالية المصرية من وإلى المقر الانتخابي، فضلاً عن توفير السفارة المصرية بالسويد للعديد من التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

دعوة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

ودعى «شنودة»، المصريون جميعا للمشاركة بالعرس الانتخابي: «يجب أن نستخدم حقنا الصحيح كمصريين بالخارج، فيهمنا المشاركة الإيجابية واختيار المرشح يرجع إلى المواطن».