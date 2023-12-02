«شؤون الأسرى»: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 12 فلسطينيًا في الضفة الغربية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اعتقلت منذ مساء أمس حتّى صباح اليوم السبت، 12 فلسطينيًا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم فتاة من طولكرم تم اعتقالها يوم أمس أثناء عودتها من الأردن على أحد الحواجز.

وأضافت في بيان لها، أن علميات الاعتقال توزعت على محافظات وهي نابلس، طوباس، جنين، الخليل، وقلقيلية، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة لمنازل المواطنين.

وأكد، أن بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3415، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، في التاسع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

استشهاد الفتى شريف أحمد

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، بحسب وفا، باستشهاد الفتى شريف أحمد عبد الرحيم الشاعر 16 عاما من الجلمة شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الفخذ والبطن، يذكر أن حصيلة العدوان آنذاك قد بلغت 11 شهيدا وأكثر من 20 إصابة، بينها حالات خطيرة.