خبير في الشؤون العربية: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء ضد أهل غزة

قال الدكتور ياسر طنطاوي خبير الشؤون العربية، إنّ العدوان الإسرائيلي على منطقة خان يونس يؤكد أن دولة الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء معتمدة على مساندة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حليفها الاستراتيجي.

دولة الاحتلال تستغل الدعم الأمريكي لها

وأضاف خبير الشؤون العربية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، أن دولة الاحتلال تستغل الدعم الأمريكي لها وتحاول بقدر الإمكان لإحراز أكبر مكاسب.

واشنطن ستظل أقرب صديق لإسرائيل في العالم

وأوضح أن وزير الدفاع الأمريكي أكد أن دعم بلاده لإسرائيل ليس خاضعا للتفاوض ولن يكون بهذا الشكل، وأن واشنطن ستظل أقرب صديق لإسرائيل في العالم، وأن بلاده ستضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه بهدف حماية نفسها.

إسرائيل رأت أن الأسلحة والإمكانيات الموجودة لديها

وأشار إلى أن إسرائيل رأت أن الأسلحة والإمكانيات الموجودة لديها يجب عليها استغلالها من أجل تسوية المباني في قطاع غزة والحصول على أكبر مكاسب لتدمير كل المنازل والمستشفيات والمدارس على طريقة جرائم الحرب والإبادة الكاملة للشعب الفلسطيني.