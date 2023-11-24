بوتين يهاجم دولة الاحتلال الإسرائيلي: ألا يصدمكم قصف المدنيين في غزة؟

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، وفاجئ الجميع بتصريحاته عن الأحداث في قطاع غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، خاصة بعد أن تحدث قادة الدول خلال القمة عن استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال بوتين، بحسب «روسيا اليوم»: «لم ترفض روسيا في يوم من الأيام التفاوض السلمي مع أوكرانيا، لم تكن روسيا هي من يرفض الحوار، بل أوكرانيا هي من أعلنت خروجها من العملية التفاوضية، وإضافة إلى ذلك تم توقيع مرسوم من رئيس الجمهورية يمنع إجراء مفاوضات مع روسيا».

الرئيس الروسي: ألا يصدمكم تصريح جوتيريش بأن غزة أصبحت مقبرة كبرى للأطفال؟

ثم أشار الرئيس الروسي إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا: «ألا يصدمكم الانقلاب الدموي في عام 2014، والذي تلته حرب نظام كييف ضد شعبه في دونباس؟.. ألا يصدمكم قصف السكان المدنيين في فلسطين، بقطاع غزة، اليوم؟»

وتحدث أيضًا عن إجراء العمليات الجراحية للأطفال بدون تخدير: «ألا يصدمكم أن يضطر الجراحون لإجراء عمليات جراحية لأطفال وبتر الأعضاء وقطع أجزاء من جلودهم بدون تخدير؟ ألا يصدمكم تصريح الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بأن غزة أصبحت مقبرة كبرى للأطفال؟».

بوتين: روسيا تدعو إلى توحيد جهود المجتمع

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث في وقت سابق عن قلقه من احتمال تفاقم الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، وأثناء اجتماعه في قمة قادة دول مجموعة «بريكس»، شدد على ضرورة التوصل لحل مستدام وطويل الأمد للصراع في غزة: «روسيا تدعو إلى توحيد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».