رئيس حزب الريادة: الحملات الدعائية مستمرة لمرشحي انتخابات الرئاسة

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الهئية الوطنية للانتخابات، فتحت باب التقديم للمرشحين، وجرى عمل اجتماعات من خلال تحالف الأحزاب الوطني، المتكونة من 42 حزبا، مؤكدًا أن التحالف داعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية رئاسية جديدة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات منذ عام 2014، لتتحقق الرؤية التي يتمناها الوطن والمواطن، وهي رؤية مصر الجديدة رؤية 2030.

اجتماعات تحالف الأحزاب المصرية

وأضاف «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان للتحالف اجتماعين، جزء خاص بالأعضاء على مستوى المحافظات والمراكز والأقسام، الذي يتم فيه مناشدة الأعضاء بمنح صوتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن الجزء الآخر الذي تحدث عنه الرئيس في المؤتمر الأخير لـ«حكاية وطن»، على الأفراد النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل عام، دون تحديد مرشح محدد للانتخاب، ولذلك قام تحالف الأحزاب المصرية بعمل حملة «وعي»، يتم بها توعية المواطنين بالنزول للحملات الانتخابية والمشاركة بصوته.

وأشار إلى أن الهدف من الحملات الانتخابية، توجيه رسالة للعالم، أن مصر ديمقراطية، وأن الجميع يشارك الحق الديمقراطي الذي ينص عليه قانون الدستور.