رئيس حزب الريادة: فتح معبر رفح للمرة الثانية يؤكد نجاح قمة القاهرة للسلام

قال كمال حسانين رئيس حزب الريادة، إن فتح معبر رفح البري، اليوم، وللمرة الثانية على التوالي، يؤكد نجاح قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر، خلال الساعات الماضية، والتي شارك فيها عدد كبير من رؤساء وقادة دول العالم.

مصر عادت إلى مكانتها المستحقة في العالم

وأضاف كمال حسانين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قمة القاهرة للسلام التي دعت إلى عقدها القيادة السياسية حازت على تجاوب كبير من مختلف دول العالم، الأمر الذي يؤكد أن مصر عادت لريادة الأمة من جديد، ويشير إلى أن الإستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية في التعامل مع الخارج خلال السنوات الـ10 الماضية استطاعت أن تضع مصر في مكانتها المستحقة بين العالم.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وتابع رئيس حزب الريادة: كما أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها خلال القمة أكدت ثبات الموقف المصري بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المسلوبة إضاقة إلى التأكيد على فكرة رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وهو ما يريد أن يقوله جموع المصريين للعالم.