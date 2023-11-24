رئيس حزب الريادة: الدور المصري واضح ومؤثر منذ بداية الأزمة في غزة

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنَّ الدور المصري واضح ومؤثر منذ بداية الأزمة في غزة، بتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى مجموعة الرسائل التي ذكرها الرئيس السيسي خلال فعالية الأمس، «تحيا مصر وفلسطين».

«حسنين»: مصر دعت إلى قمة القاهرة للسلام لحل الأزمة في غزة

وأضاف «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر دعت إلى قمة القاهرة للسلام لحل الأزمة في غزة، بحضور حشد كبير من الدول قائلاً: «الدولة المصرية سعت من بداية الأزمة إلى التهدئة وعلاج الأزمة في غزة».

الرئيس السيسي بث العديد من الرسائل

وتابع رئيس حزب الريادة: «الرئيس السيسي بث العديد من الرسائل خلال فعالية الأمس تحيا مصر وفلسطين، أبرزها توضيح حقيقة إغلاق مصر المعبر وأنها ادعاءات غير صحيحة، لأن مصر لم تغلق المعبر ولكن دولة الاحتلال الإسرائيلي قامت بضربه من داخل الأراضي الفلسطينية 4 مرات ومصر أعادت بناء الطريق مرة أخرى».