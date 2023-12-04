«تعليم الإسكندرية»: الانتهاء من تجهيز المدارس التي تضم لجانا انتخابية

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، تجهيز وإعداد جميع المدارس التي تضم مقار انتخابية، والتى سيتم تسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس المقبل، لوضعها تحت تصرفها، حيث تبدأ الانتخابات الرئاسية يوم الأحد حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

إجازة رسمية لمدارس المقار الانتخابية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنه تقرر أن يحصل الطلاب والمعلمون في المدارس التي سيكون بها لجان انتخابية على إجازة من الحضور خلال فترة انتخابات رئاسة الجمهورية، في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 ديسمبر، على ألا يكون بتلك المدارس أي عملية تعليمية خلال تلك الفترة.

انتظام الدراسة

وأوضح «أبو زيد»، أن المدارس التي ليس بها مقار انتخابية ستنتظم بها الدراسة بشكل عادي، طبقاً لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التعليم رقم 42 بتاريخ 2023/12/3 والذى نص على- حضور وانتظام جميع المعلمين والعاملين بالمدارس بكل أنواعها «رسمية، خاصة، ودولية» خلال فترة انعقاد الانتخابات، على أن يتم ‏تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التى تضم لجان انتخابية في أقرب مدرسة لهم.