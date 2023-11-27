«تعليم الإسكندرية»: العمل على تنظيم سلسلة ندوات عن أهمية المياه والمحافظة عليها

أصدر الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية تعليماته لمديري الإدارات التعليمية، قرارا بالتنبيه على جميع مدارس الإسكندرية العمل على تنظيم ندوات عن أهمية المياه والمحافظة عليها.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنظيم المبادرات وندوات التوعية بأهمية المياه وترشيد استهلاك المياة والمحافظة عليها.

انطلاق مبادرة ترشيد المياه

انطلقت فعاليات مبادرة المياه والصحة العامة والتوعية المستدامة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمتحف الإسكندرية القوميّ والتي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمركز الإقليمي لنقل الدم ومركز الدراسات بالإسكندرية.

وبدأت فعاليات المبادرة بندوة تناولت أهمية المياة وتاريخها وأهمية نهر النيل ودور الدولة والمؤسسات والأفراد في مواجهة مشكلة تناقص المياه، وكيفية ترشيد استهلاكها وضرورة تجنب السلوكيات الخاطئة التي ينتج عنها إهدار للمياه، وذلك بحضور عزة عبد العليم مدير إدارة التدريب بالمديرية.

دور المدرسة والمعلمين

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن دور المدرسة والمعلمين مهم جداً في نشر توعية ترشيد استهلاك المياه نظرًا لما تلعبه المدرسة من دور مهم في تشكيل شخصية الطلاب وتوصيل المعلومات لهم من خلال معلميهم لذلك تم التركيز على دور المعلمين في نشر التوعية اللازمة لأبنائنا الطلاب من خلال الندوات أو الإذاعة المدرسية أو اللافتات الإرشادية ودور مديري المدارس في تركيب القطع الموفرة للمياه لترشيد استهلاكها.