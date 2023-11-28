«تعليم الإسكندرية»: تفعيل مجموعات الدعم في المدارس للتخفيف عن كاهل الأسر

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية إنه عقد اجتماعًا مع مديري مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإنهاء تسكين وتوزيع المجتازين في مسابقة 30 ألف معلم وزيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات الدعم.

وأضاف «أبو زيد» في تصريحات لـ«الوطن» أنه شدد على ضرورة الانتهاء من تسكين وتوزيع المجتازين في مسابقة 30 ألف معلم، والتركيز على المتابعات الميدانية لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية من المراحل التعليمية «ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات» بالمديرية والإدارات، وكذلك إدارات المتابعة وتقويم الأداء.

مجموعات الدعم

ونبه «أبو زيد» على مديرى الإدارات على مستوى الإسكندرية، بزيادة الإهتمام بتفعيل مجموعات الدعم لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، ويتم الإشراف الكامل عليها من أطقم الإشراف من أمن الإدارات والاتصال السياسي والعلاقات العامة والمتابعة وتقويم الأداء ومدير عام ووكيل الإدارة .