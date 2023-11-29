«تعليم الإسكندرية»: نسعى لتخريج طالب ماهر مبتكر مواكب للتكنولوجيا

قال الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه عقد لقاء مع الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل وممثلي الوحدة بالإدارات ومدارس التعليم الفني «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج».

جاء ذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني وطارق موسى مدير الوحدة، لمناقشة آليات وفعاليات الاستعداد لتنظيم أكبر ملتقى توظيف لتشغيل خريجي وخريجات التعليم الفني بكافة نوعياتة مطلع ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات والمصانع ورجال الأعمال.

التعليم ركيزة أساسية

وأكَّد أبو زيد دعم الوزارة الدائم للتعليم الفني لكونة ركيزة من أهم ركائز التنمية للجمهورية الجديدة، وترسيخًا وتأكيدًا لجهود القيادة السياسية للنهوض والارتقاء بمنظومة التعليم الفني وتخريج فني ماهر مبتكر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والعالمي.