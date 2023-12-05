كيفية الحصول على خدمة ترجمة صورة عقد إلى اللغة الإنجليزية في الشهر العقاري

تعمل مصلحة الشهر العقاري على تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين للحصول على ما يريدون «أون لاين» من أي مكان بدلًا من الانتظار أمام المصلحة وإهدار الوقت.

ترجمة صورة من عقد إلى اللغة الإنجليزية

وترصد السطور التالية كيفية الحصول على خدمة ترجمة صورة من عقد إلى اللغة الإنجليزية بالشهر العقاري، كما يلي.

1- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشهر العقاري من هنا.

2- اختيار الخدمة التي يريدها وهي ترجمة صورة من عقد إلى اللغة الإنجليزية.

3- تسديد مبلغ مالي مقابل الخدمة التي يحصل عليها أون لاين.

4- إرسال الوثيقة على العنوان الخاص بالشخص الذي يريد الحصول على الخدمة والمُدون من واقع كتابته أو يتم إرسالها على أقرب مكتب شهر عقاري تابع له.

وتُقدم الحكومة المصرية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين سواء في مصلحة الشهر العقاري أو جميع المصالح الحكومية من خلال بوابة مصر الرقمية.

العديد من الخدمات يتم تقديمها عبر منصة مصر الرقمية للمواطنين والتي تسهل عليهم الوقوف في المصالح الحكومية لوقت طويل، وبينها عمل تظلم على مخالفات الرخص الخاصة بالقيادة، وإصدار بدل فاقد رخصة قيادة، واستعلام عن مخالفات رخص القيادة، وسداد مخالفات رخصة القيادة لمالك آخر، وإصدار بدل تالف رخصة قيادة، وسداد مخالفات رخص القيادة.