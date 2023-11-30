هل يمكن لشخص التقدم بطلب نيابة عن شخص آخر من الشهر العقاري؟

تُقدم مكاتب الشهر العقاري العديد من الخدمات للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك للتسهيل عليهم في الخدمات التي يطلبونها، وهناك العديد من التساؤلات من بينها هل يمكن لشخص التقدم بطلب نيابة عن أي شخص آخر.

لا بد من تواجد مقدم الطلب شخصيًا

وخلال السطور التالية تجيب «الوطن» عن هذا التساؤل، وهو هل يمكن لشخص التقدم بطلب للشهر العقاري نيابة عن أي شخص آخر، لتكون الإجابة هي أنه لا بد أن يكون مقدم الطلب شخصيًا أو صاحب المصلحة هو المتواجد بشخصه، أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

وخلال السطور التالية نوضح الخدمات المُقدمة للمواطنين من خلال مكاتب الشهر العقاري في المحافظات وهي كالآتي:

• مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية).

• إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

• تصوير المحررات التى يطلب شهرها.

• حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

• إعطاء الشهادات العقارية.

• إعداد فهارس المحررات التي تشهر.

• التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي الإدارة العامة للمحفوظات.

• إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها.

• الترخيص بالاطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.