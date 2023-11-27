الأوراق المطلوبة لعمل توكيل في الشهر العقاري؟.. يستخرج خلال 24 ساعة

تتيح مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين في أنحاء الجمهورية كافة، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في وقت قليل، ومن بين ذلك عمل توكيل في الشهر العقاري، واستلامه في اليوم نفسه.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة لعمل توكيل في الشهر العقاري.

الأوراق المطلوبة لعمل توكيل في الشهر العقاري

وحددت مصلحة الشهر العقاري، عددا من المستندات، حتى يتمكن الشخص من عمل توكيل، وجاءت كالتالي:

1- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

2- اسم الوكيل «المحامي» وعنوانه وجنسيته.

3- إيصال دفع رسم التوثيق.

كيفية حجز عمل توكيل في الشهر العقاري

ويمكن حجز عمل توكيل في الشهر العقاري «أون لاين»، باتباع الخطوات التالية:

1- حجز عمل توكيل في الشهر العقاري، تتمثل في تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» الخاص بوزارة العدل، من متجر «Play Store».

2- يدخل الشخص الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

3- يضم التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة، التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS».

4- يجري تحديد يوم وميعاد الحجز، والضغط على «تأكيد» البيانات المدخلة.

5- بعد مراجعة البيانات المدخلة وتأكيدها، اضغط على «موافق».