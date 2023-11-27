حجز موعد في الشهر العقاري.. اعرف الخطوات

تتيح وزارة العدل خدمة جديدة للمواطنين من خلال تطبيق عبر الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد، ومن بين تلك الخدمات حجز موعد في الشهر العقاري.

خطوات حجز موعد في الشهر العقاري

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات حجز موعد في الشهر العقاري من خلال الموقع الرسمي لها.

1- يمكن للشخص الذي يرغب في عمل توكيل في الشهر العقاري تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» الخاص بوزارة العدل من متجر «Play Store».

2- بعد ذلك يُدخل الشخص الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقما ونوع المحرر.

3- يضم التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS».

4- يتم تحديد يوم وميعاد الحجز، ويتم الضغط على «تأكيد» البيانات المدخلة.

5- بعد مراجعة البيانات المدخلة وتأكيدها، واضغط على «موافق».

خدمات التوثيق الإلكترونية للشهر العقاري

وتشمل خدمات التوثيق الإلكترونية للشهر العقاري، العديد من الخدمات، ومنها «تحرير توكيل رسمي، خدمة الاستعلام عن فروع المكاتب المميكنة، تصحيح محرر موثق، وتوكيل رسمي شامل للبنوك أو العام».