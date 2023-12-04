ضبط 723 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة مخبز بلدي في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، من ضبط 723 بطاقة تموينية مدعمة، وماكينة مخبز بلدي، و200 رغيف بلدي مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء في نطاق مركز بيلا.

ووردت معلومات للرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، مفادها اتفاق المدعو «م.ع»، ويُقيم بقرية الناصرية التابعة لدائرة مركز بيلا، مع مالكة مخبز بلدي، علي تجميع البطاقات التموينية من المواطنين ورفضهم إعطاءها للمواطنين وحجزها لديهم، بقصد الاستيلاء على أموال الدعم والمتبقي من رصيد ودقيق مدعم، تمهيدا لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح عير مشروعة.

تشكيل حملة من مباحث التموين

وعقب التأكد من صحة المعلومات، التي أكدتها تحريات مباحث التموين، وغلق المخبز من قبل المالكة، وعدم تشغيله واستخدامها البطاقات التموينية والماكينة في الضرب الوهمي للرصيد وبيعه للمخابز، بجانب بيع حصتها من الدقيق المدعم بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، جرى تشكيل حملة من مباحث التموين بالمحافظة برئاسة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، وعضوية محمد عبد القوي، المفتش بالقسم، وقوة من الشرطه السريين.

وتمكنت الحملة من ضبطهم وبحوزتهم 723 بطاقة تموينية مدعمة، وماكينة المخبز الخاصة بمالكة المخبز، و200 رغيف خبز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحُرر المحضر اللازم برقم 14771 لسنة 2023 جنح مركز بيلا، وأُخطرت جهات التحقيق.